Divulgação Alexandre Nascimento estreia blog nesta segunda

Empreendedor e pesquisador há duas décadas, com passagens por instituições como a Universidade Stanford e o Massachusetts Institute of Technology, o engenheiro Alexandre Nascimento estreia um blog no Estadão nesta segunda-feira, 7. No espaço, que terá contribuições quinzenais, Nascimento pretende abordar novidades da ciência e da tecnologia a partir do que vê morando no Vale do Silício, onde reside há alguns anos – lá, ele é professor da Singularity University, instituição americana dedicada à transformação do mundo pela inovação.

“Hoje, há muita espuma na inovação: nem toda informação relevante da real cultura do Vale do Silício e como ela vai afetar a vida das pessoas está sendo divulgada. Minha ideia é ter um canal de comunicação para compartilhar um pouco do que vejo por aqui”, diz Nascimento, que também é professor da Fundação Vanzolini e faz pesquisas com instituições brasileiras.

Autor e revisor de artigos científicos, ele pretende também mostrar o que está sendo criado na academia neste momento e pode provocar transformações em alguns anos. “Quero filtrar o hype e tentar trazer informações úteis, não apenas com fim comercial”, diz Nascimento.

No blog, ele também buscará contar histórias de como a contracultura foi importante para a criação do Vale do Silício – algo que, em sua visão, foi ofuscado pelo hype. “O que vivemos hoje aqui é a consequência da visão de nomes como Nolan Bushnell e Steve Jobs, que iam contra a cultura corporativa da época e hoje… se tornou um padrão. É preciso ir além das receitas pasteurizadas, buscando diversidade.”

Nascimento também pretende mostrar no blog o tipo de produção científica e tecnológica que está sendo feita na academia no Brasil. “Infelizmente, as universidades hoje estão desacreditadas, mas elas estão produzindo coisas muito bacanas, que mostram que a inovação no Brasil vai além da Faria Lima”, diz o pesquisador, que vê grande potencial na forma como tecnologias como inteligência artificial e realidade virtual podem alterar a forma que vivemos nos próximos anos.

Para ele, discussões sobre os impactos sociais da inovação também são bastante importantes – afinal, a criação de novas tecnologias pode também alterar a forma como se estuda, trabalha e se relaciona num futuro próximo. “Hoje, participo de reuniões no Vale que incluem legisladores preocupados em como aquelas tecnologias vão afetar a sociedade. É um debate que precisa ser feito no Brasil também”, diz.