Divulgação Clau Sganzerla, da Algar: empresa quer investir em startups de agronegócio, telecomunicações e turismo

Leia mais Monsanto se junta a Microsoft para investir em startups no Brasil

O grupo mineiro Algar anunciou nesta quarta-feira, 7 , que será o novo participante do fundo BR Startups. Criado há cerca de dois anos, o BR Startups reúne empresas como Microsoft, Banco Votorantim e Monsanto para investir em startups em estágio de desenvolvimento inicial, fazendo investimentos entre R$ 400 mil e R$ 3 milhões. A meta do BR Startups é de aportar R$ 300 milhões em empresas nos próximos quatro anos – a participação da Algar nesse valor não foi revelada pela companhia.

Segundo Clau Sganzerla, vice-presidente de estratégia da Algar, a empresa deve fazer investimentos em startups das áreas de telecomunicações, tecnologia da informação, agronegócio e turismo – segmentos nos quais a empresa atua.

“Com os investimentos, queremos ter acesso às startups e aos outros participantes do fundo para criar novos modelos de negócio e oportunidades. Não estamos nessa só pelo retorno financeiro”, diz o executivo do grupo mineiro. Além da entrada no fundo, a empresa também anunciou as inscrições para startups que estiverem interessadas em passar por uma rodada de investimentos.

Segundo Franklin Luzes, diretor de operações da Microsoft Participações, que coordena a participação da empresa de Bill Gates, no fundo, as empresas que quiserem se candidatar ao fundo devem seguir três requisitos básicos. As novatas precisam ter faturamento de pelo menos R$ 120 mil ao ano (ou R$ 10 mil por mês), ter pelo menos dois sócios e um produto em inglês – “para que as empresas possam se internacionalizar”.

Para Luzes, além da expertise da Algar, outro fator importante da entrada do grupo mineiro no fundo é a diversificação geográfica das empresas. “Agora, além de São Paulo e Rio de Janeiro, temos também um braço importante do BR Startups em Minas Gerais”.

Processos. Em julho, ao anunciar que entraria no BR Startups, a Monsanto abriu um processo seletivo de startups de agronegócio – movimento chamado de agritech. Segundo Franklin Luzes, a rodada de seleção de empresas deve anunciar as startups que receberão investimentos até o final deste mês.

Já o processo de seleção de investimentos em fintechs, realizado pelo fundo com o Banco Votorantim terá uma fase de seleção no próximo dia 14 de dezembro – as empresas escolhidas deverão ser anunciadas apenas no final de janeiro de 2017.