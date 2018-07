Aqui estão elas: as Primeiras Perguntas Feitas a Respeito do Novo iPad.

P: Sua resenha não comentou o novo processador de quatro núcleos! Ele é duas vezes mais rápido!

R: Bem, sim e não.

É verdade que não mencionei o processador, afinal, o que um termo como “processador A5X” significa para o leigo? Mas, na verdade, o novo processador do iPad não tem “quatro núcleos”. Somente o seu sistema de processamento gráfico conta com quatro núcleos, que nada mais são do que a potência necessária para lidar com tantos milhões de novos pixels.

Em outras palavras, o novo iPad não funciona mais rápido do que o modelo antigo. Toda a velocidade de processamento adicional é necessária simplesmente para manter a mesma velocidade da versão anterior, graças ao considerável desafio de renderizar 3,1 milhões de pixels 30 vezes por segundo.

Felizmente, “a mesma velocidade da versão anterior” é uma velocidade rapidíssima. O novo iPad, como o anterior, funciona com solidez e agilidade, sem nunca engasgar; seu uso continua sendo agradabilíssimo.

P: A densidade de pixels do iPad não é mais baixa do que a do iPhone? Por que sua tela é chamada de “Retina display”?

R: É isso mesmo. A Apple chama de Retina tanto a tela do iPad quanto a do iPhone 4s. O iPhone conta com 326 pixels por polegada; no iPad, são apenas 264. Assim sendo, é verdade que a densidade de pixels do iPhone é mais alta do que a do novo iPad.

A Apple diz que a maioria das pessoas segura o iPhone mais próximo do rosto do que o iPad, de modo que o resultado seria o mesmo: é impossível enxergar os pixels individuais. Ora, esta afirmação relacionada ao uso nem sempre é verdadeira (basta perguntar a alguém que tenha mais de 40 anos e esteja sem seus óculos de leitura), mas não importa. É realmente impossível ver os pixels na tela do iPad.

P: Como é a qualidade do som?

R: Ainda temos um falante monaural. Mas o som emitido é limpo e alto.

P: O novo iPad conta com um GPS?

R: Somente os modelos equipados com conexão celular são capazes de descobrir a própria localização. (Isto porque usam a triangulação a partir das antenas de celulares mais próximas para determinar onde se encontram.)

P: Na sua resenha, você se queixou do fato de o novo iPad contar com recursos de reconhecimento vocal restritos apenas à digitação de ditados, estando ausente a assistente Siri (ela tem voz de mulher). Mas como a Siri poderia funcionar se o iPad não tem aplicativos como Clock (relógio), Weather (previsão do tempo), Stocks (ações) ou Calculator (calculadora)?

R: É verdade. É muito estranho que a Apple não ofereça estes aplicativos iniciais no iPad, embora estejam presentes no iPhone. Nem imagino onde estava com a cabeça. Ainda assim, a assistente Siri seria extremamente útil por todos os motivos que a tornam tão fantástica no iPhone 4S. A assistente nos poupa muito tempo quando estamos procurando um endereço, pesquisando na rede, enviando textos, conferindo a agenda, organizando as tarefas e assim por diante.

Há especulações dizendo que a Apple vai acrescentar uma versão completa do Siri ao novo iPad numa futura atualização de software. Espero que sim. Sou um grande fã da Siri.

P: O que você quis dizer com “modalidade LTE do sinal 4G”? Pensei que LTE e 4G fossem a mesma coisa.

R: Depende de quem responde a pergunta.

A AT&T conta com uma imensa rede de dados que a empresa chama de 4G, mas que é na verdade uma rede HSPA+, nada mais do que um 3G acelerado. Não é a mesma coisa que o LTE, mais novo e mais rápido.

A rede LTE, da Verizon, é atualmente muitíssimo maior do que a rede da AT&T: são 196 cidades com cobertura da Verizon e 28 cobertas pela AT&T. Assim, aqueles que pretendem comprar um novo iPad devem conferir os mapas de cobertura para escolher o modelo mais apropriado Ambas as versões funcionam bem no exterior (onde o sinal HSPA+ é mais comum que a rede LTE), e ambas recorrem à rede 3G nos EUA nos locais onde o sinal LTE não estiver disponível.

Ninguém disse que compreender a indústria dos celulares era tarefa simples.

P: Você disse que somente o iPad da Verizon oferece suporte à conexão de dispositivos com fio para o acesso à internet sem fio via rede celular, mas não mencionou o preço disto.

R: No caso dos celulares, é preciso pagar US$ 20 mensais ou mais para usar o recurso de “tethering” (a prática de usar o celular como antena sem fio de acesso à internet para laptops próximos. Com isto, os donos de laptops podem fazer com que estes usem a conexão ultrarrápida LTE do iPad por meio de uma conexão Wi-Fi entre computador e tablet. No tempo

que tive para resenhar o iPad, viajei constantemente, e este recurso de Ponto de Acesso Individual salvou minha vida várias vezes. Trata-se de uma ferramenta fantástica.)

Bem, para responder à pergunta: acredite se quiser, a Verizon não cobra nada pelo uso do tethering no iPad. Compra-se um plano mensal de dados (US$ 20 por 1GB, US$ 30 por 2GB, US$ 80 por 10GB). A franquia de dados pode ser usada somente pelo iPad, ou pode ser compartilhada com laptops e aparelhos iPod Touch por meio da rede Wi-Fi.

Exatamente como as coisas deveriam funcionar no caso dos planos para celulares, mas isto já é outro assunto.

P: Então o iPad tem agora a câmera do iPhone 4. E o flash?

R: Não, ainda não temos flash no iPad. E a câmera do iPad não é exatamente a do iPhone 4, e sim a do iPhone 4S (melhor sensibilidade à luz e cores mais vivas), mas sua capacidade é de 5 megapixels em vez de 8MP.

P: Você não mencionou os aplicativos.

R: Se houvesse espaço o bastante… Os aplicativos são tudo. Eles são o ponto forte do iPad. A loja de aplicativos oferece 200 mil aplicativos projetados especificamente para a tela grande do iPad, além de 500 mil aplicativos para celulares que também funcionam no tablet (numa resolução mais baixa).

Os aplicativos da plataforma Android são numerosos e funcionam bem nos celulares deste tipo. Mas, por algum motivo, eles não estão ganhando muito espaço nos tablets. Como destacou o diretor executivo da Apple, Tim Cook, na sua apresentação do novo iPad, muitos aplicativos importantes dos tablets da plataforma Android, como o Twitter e o Facebook, são basicamente versões ampliadas dos aplicativos para celulares. Eles não apresentam um layout atraente e cuidadosamente elaborado – colunas múltiplas, painéis deslizantes e assim por diante - como ocorre com as versões para iPad.

E eis aqui mais uma novidade importante: o novo iPad já teve todas as suas unidades vendidas pelas próximas três semanas. Sua popularidade é impressionante.

E agora vocês sabem o motivo disto. A Apple se certificou de oferecer ao consumidor o melhor hardware que o dinheiro pode comprar, e este é vendido com o melhor acervo de aplicativos para tablets. Mas o detalhe decisivo é o preço: ninguém trouxe ao mercado um tablet de 10 polegadas que tivesse os mesmos recursos por um valor menor. O preço mais caro dos produtos Apple não decorre apenas de sua elegância.

/ Tradução de Augusto Calil

* Publicado originalmente em 15/3/2012.