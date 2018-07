Segundo membros da indústria, a suspeita se dá em torno do Google e afirmam que se a compradora fosse a Microsoft não se preocupariam

NOVA YORK – O setor de TV paga está acompanhando com nervosismo a aquisição da Motorola Mobility, maior fornecedora mundial de decodificadores de televisão por assinatura, pelo Google.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Embora a divisão de celulares e tablets da Motorola Mobility tenha naturalmente atraído a maior parte da atenção, os executivos de TV paga perceberam imediatamente que para eles o acordo significará cooperar com uma empresa que no passado esteve em choque com o setor em diversas frentes, da pirataria à chamada neutralidade da rede.

“Existe uma indisposição generalizada quanto ao Google, para nós, e creio que para outras empresas de TV a cabo”, disse o executivo de uma grande operadora do setor, que pediu que seu nome não fosse mencionado porque sua companhia provavelmente continuará tendo de negociar com o Google.

“Se fosse a Hewlett-Packard ou a Microsoft, tenho certeza de que a aquisição seria indiferente para nós.”

As operadoras de telefonia e TV a cabo encaram o Google com suspeita desde que o maior serviço de busca na Internet utilizou sua influência para convencer as autoridades regulatórias a apoiar regras de “neutralidade da rede” que impediriam que provedores de acesso à internet racionassem o acesso às suas redes.

Os provedores e operadoras de TV a cabo queriam a capacidade de contornar congestionamentos de dados bloqueando certas formas de tráfego ou cobrando pela prioridade de transmissão em suas redes, por exemplo.

Os operadores de TV a cabo também se preocupam com possíveis invasões de privacidade, já que o Google poderia teoricamente usar os decodificadores para obter dados pessoais de assinantes com o objetivo de vender publicidade.

“Se eles tiverem decodificadores na maioria dos domicílios norte-americanos, haverá necessidade de garantir que não haja abusos contra a privacidade”, disse outro executivo do setor de TV a cabo.

Comcast e Time Warner Cable, os dois maiores operadores de TV a cabo dos EUA, utilizam decodificadores Motorola, o que significa que a aquisição dá ao Google acesso imediato a milhões de casas em todo o país.

/Reuters