Jack Ma, fundador da Alibaba. FOTO: Reuters

HONG KONG – A empresa de comércio eletrônico chinesa Alibaba Group Holding planeja lançar sua estreia no mercado de ações de Nova York na semana de 8 de setembro, afirmou uma pessoa a par do assunto à Reuters no sábado.

A aguardada venda ou oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode levantar mais de 20 bilhões de dólares, tornando a operação a maior listagem de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos.

A companhia ainda aguarda a aprovação final da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos para iniciar a listagem, disse a pessoa, acrescentando que a data pode ser alterada.

A fonte se recusou a ser identificada, uma vez que a informação não é pública ainda.

