A chinesa Alibaba quer levantar US$ 1 bilhão no que pode ser a maior estreia de uma empresa de tecnologia na bolsa. A gigante do comércio eletrônico e de pagamentos deu detalhes da operação no formulário de sua oferta pública inicial de ações (IPO), publicado ontem.

O Wall Street Journal afirma que a estreia da empresa pode ser uma das maiores da história em qualquer ramo. Segundo fontes entrevistadas pelo jornal, a Alibaba pode levantar bem mais que o valor anunciado, chegando a US$ 20 bilhões.

Responsável por 80% de todo o comércio online da segunda maior economia do mundo, a Alibaba se tornará a maior companhia chinesa a operar nas bolsas norte-americanas.

Seu IPO criou uma agitação no Vale do Silício e nos círculos de Wall Street vista pela última vez na operação lançada pelo Facebook em 2012, que movimentou US$ 16 bilhões.

O ex-professor de inglês e cofundador Jack Ma é dono de 8,9% da Alibaba. As empresas Yahoo e Softbank detêm, respectivamente, 22,6% e 34,4% da empresa.

A Alibaba declarou que ainda está decidindo se será listada na bolsa de valores tradicional de Nova York ou na Nasdaq, que tem foco em empresas de tecnologia. A proposta do tamanho do IPO no formulário da terça-feira é uma estimativa com o objetivo de calcular as taxas de transação. Analistas esperam que a companhia eventualmente levante um montante superior ao do Facebook, alcançando um valor de mercado de mais de US$ 160 bilhões. Há estimativas, no entanto, que chegam a US$ 245 bilhões.

Mais que Amazon

Segundo informações do formulário, a empresa registrou 231 milhões de compradores ativos no ano passado. Um total de US$ 248 bilhões foi movimentado nos sites do grupo Alibaba em 2013 por consumidores. O valor é equivalente ao PIB total da Grécia.

Esse volume de transações é o dobro do que foi gasto em outra gigante do comércio eletrônico, a norte-americana Amazon, que teve US$ 110 bilhões em vendas. No quarto trimestre, as transações cresceram 53% em relação ao mesmo período no ano anterior.

Em março, a empresa acertou um acordo para investir US$ 692 milhões em uma operadora chinesa de loja de departamentos, a Intime Retail. O negócio é parte de uma estratégia que busca trazer os benefícios e a conveniência das compras on-line para consumidores que visitam lojas físicas.

Nos últimos meses, a Alibaba gastou mais de US$ 2,7 bilhões para se expandir nas áreas de mídia, serviços de bate-papo e tecnologia de mapeamento.

