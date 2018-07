O presidente Jack Ma durante abertura de capital na Bolsa de NY. FOTO: Reuters O presidente Jack Ma durante abertura de capital na Bolsa de NY. FOTO: Reuters

BEIJING – A empresa chinesa de comércio eletrônico Alibaba mostrou ontem seus números de trimestre ontem. A receita para o trimestre subiu 53,7%, para 16,83 bilhões de iuans (ou US$ 2,75 bilhões), deixando a Amazon e o seu crescimento de 20% para trás.

A empresa também comunicou lucro líquido de US$ 494 milhões, o que representa uma queda de 39% em relação ao mesmo período no ano anterior. A empresa responsabilizou custos relacionados ao pagamento de bônus para funcionários.

Porém, quando não se leva em conta gastos da empresa com aquisições, o lucro líquido registra alta de 15,5%, chegando a US$ 1,11 bilhão, montante que ficou dentro das estimativas do mercado.

O balanço foi o primeiro divulgado pelo Alibaba depois de abrir suas ações na bolsa de Nova York, em setembro. Na ocasião, a empresa arrecadou US$ 25 bilhões.

O foco dos investidores, no entanto, foi sobre o aumento de usuários ativos, calculado em 52%, chegando a 307 milhões – equivalente ao total da população americana.

A receita com serviços em dispositivos móveis também ganhou destaque por ter sido mais de dez vezes maior do que no mesmo período do ano passado, chegando a representar 22% do total das receitas.

A monetização móvel subiu 1,87% contra 1,49%. Isso significa que a empresa chinesa está recebendo uma porcentagem maior de todas as transações móveis que gerencia.

Suas ações chegaram a US$ 104,96, um crescimento de mais de 50% em relação ao valor de estreia na bolsa. Com isso, seu valor de mercado passa a ser de US$ 243 bilhões, superando o Facebook sozinho, além da Amazon e eBay juntas.

Investimentos

Os investimentos da empresa estão direcionadas para aumentar a base de usuários e convertê-los em usuários do principal serviço do Alibaba de e-commerce, bem como aumentar o número de produtos e serviços da empresa, disse Joe Tsai, vice-presidente da companhia.

O Alibaba também disse que investirá em novas iniciativas como seu próprio sistema operacional móvel (a competir com iOS, da Apple; Android, do Google; e o Windows Phone, da Microsoft), serviços baseados em localização e entretenimento digital, embora esses sejam projetos para longo prazo.

O gigante chinês do comêrc io eletrônico “vai continuar a fazer investimentos estratégicos para aumentar a nossa receita”, disse o diretor financeiro Maggie Wu em uma conferência sobre as receitas da empresa com analistas.

Promoções

No Brasil, o Alibaba atua com os sites Tmall Global e AliExpress, o qual lidera o volume de vendas online no País. Segundo o Ibope E-Commerce, a empresa é líder em unidades vendidas no País, com 11 milhões de pedidos entre julho e setembro, bem à frente das 7,2 milhões de unidades do segundo colocado, o grupo B2W, que reúne as marcas Americanas.com e Submarino.

A empresa comunicou que trará ao Brasil seu maior evento de vendas no dia 11 de novembro, chamado “Dia dos Solteiros”. Então restrito à China, evento promocional resultou em um faturamento de US$ 5,8 milhões, o maior registrado pela companhia.

Chamado ineditamente por aqui de “Festival de Compras 11.11”, o evento abre uma promoção que oferece 50% de desconto nos produtos durante 24 horas. A empresa informou que alguns produtos terão frete grátis.

“O serviço de correio nacional da China trabalhará em parceria com o correio brasileiro para garantir agilidade na liberação das mercadorias pela alfândega e na entrega”, diz comunicado.

/Com Redação Link