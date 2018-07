PEQUIM – O grupo Alibaba planeja lançar um site de comércio digital norte-americano por meio de suas subsidiárias Vendio e Auctiva, que fazem parte dos negócios da Alibaba.com, disse a empresa à Reuters nesta terça-feira.

O 11 Main (11main.com) é um site de compras online que oferece “produtos de qualidade, interessantes” de moda, tecnologia e joias, oriundos de lojistas “escolhidos a dedo”.

A empresa chinesa vem incrementando a expansão global com várias aquisições, incluindo o investimento de quase 200 milhões de dólares no site de varejo ShopRunner, organizando uma divisão de investimentos nos Estados Unidos e oferecendo mais de seus serviços online e de comércio digital no exterior.

Ao mesmo tempo, a empresa se prepara para uma esperada oferta inicial de ações (IPO, na sigla em ingles) neste ano, que deve avaliar a empresa em aproximadamente 140 bilhões de dólares, de acordo com pesquisa da Reuters com oito analistas.

/ Reuters