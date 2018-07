Site de tecnologia ligado ao Wall Street Journal fecha as portas e começa nova vida com o ReCode

SÃO PAULO – Criado em 2007, e uma das referências sobre jornalismo de tecnologia na internet, o site americano All Things Digital (conhecido também como All Things D) fechou suas portas na quarta-feira, 1.

Ligado à Dow Jones Company Inc, que controla o The Wall Street Journal, o site dos jornalistas Kara Swisher e Walt Mossberg deu lugar ao WSJ.D, novo caderno dedicado à cultura digital do Wall Street Journal.

A equipe do All Things D, por sua vez, será toda movida para o ReCode, novo endereço da dupla Swisher e Mossberg, e que funcionará de forma similar ao All Things D. “Não vamos mudar nada em termos de cobertura e conteúdo”, disse Swisher ao New York Times.

Além disso, as conferências D, organizadas pelo site – como o bate-papo entre Bill Gates e Steve Jobs em 2007 -, também devem prosseguir, agora sob o nome de Code Conferences.