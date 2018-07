NOME | Samsung Série C6900 TELA | LED de 40 polegadas PREÇO | R$ 4.699 DETALHES | Com 2,9 centímetros de espessura, vem com decodificador para sinal digital integrado e com a função Ultra Clear Panel, que absorve a luz externa e diminui o reflexo no painel. Acessa a internet e compartilha vídeos, fotos e músicas com outros aparelhos da casa via rede Wi-Fi. É full HD e conta com duas entradas USB, quatro HDMI e uma para conectar um computador.