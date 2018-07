Tablet da Lenovo, apresentado na CES, roda Windows 7. FOTO: Rick Wilking/REUTERS

O mercado global de tablets como o iPad deve triplicar ao fim de 2014, estimou nesta quarta-feira, 5, a empresa de pesquisa de mercado Yankee Group.,

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A empresa disse acreditar que as vendas de tablets devem crescer para US$ 46 bilhões daqui três anos. Em 2010, as vendas devem somar US$ 16 bilhões. Os pesquisadores acrescentaram que as vendas de tablets é a que mais cresce entre os eletrônicos, superando até aparelhos de TV de alta definição, videogames e tocadores de MP3.

O iPad da Apple, protagonista do atual mercado de tablets, custa entre US$ 499 e US$ 829 nos Estados Unidos, dependendo da configuração. Segundo as estimativas, o preço médio do tablet será de US$ 327 em 2015.

O Yankee Group divulgou sua previsão na véspera do início da feira internacional de eletrônicos de consumo, a Consumer Electronics Show (CES), que ocorre em Las Vegas esta semana, onde os tablets são esperados como uma das atrações principais.

/ ASSOCIATED PRESS