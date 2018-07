Analistas acreditam que tablet da Amazon pode ser o aparelho eletrônico mais vendido nas férias de fim de ano dos EUA

O tablet Kindle Fire pode ser o eletrônico mais vendido nas férias deste fim de ano nos Estados Unidos, pressionando as margens de lucro da Amazon.com, mas dando à maior varejista da internet milhões de potenciais clientes dispostos a utilizar o aparelho para fazer compras online.

Desde que o presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, revelou o tablet por um preço inferior ao esperado em 28 de setembro, por US$ 199, alguns analistas elevaram suas estimativas de vendas para o dispositivo.

A Amazon recebeu 95 mil pedidos pelo aparelho no primeiro dia de vendas e têm registrado, em média, cerca de 20 mil pedidos diários desde então, estimou a empresa de monitoração de e-mails eDataSource. O aparelho começa a ser vendido em 15 de novembro.

O blog de tecnologia AllThingsD noticiou em 6 de novembro que a Amazon está vendendo mais de 25 mil Fires por dia, citando fontes não-identificadas próximas da companhia.

“Os números que andam circulando pela internet são muito baixos”, disse Mark Gerber, analista da Detwiler Fenton & Co. “As pré-compras e o surpreendente preço de US$ 199 significam que eles venderam facilmente cinco milhões de unidades neste trimestre”. Gerber esperava anteriormente que a Amazon vendesse de três a quatro milhões de tablets no quarto trimestre.

A Amazon se recusou a comentar o assunto. Mas Gerber e outros analistas estarão observando de perto pistas sobre as encomendas do tablet quando a companhia divulgar seus resultados em 25 de outubro.

Espera-se que a companhia tenha lucro de US$ 0,24 por ação e receita de US$ 10,93 bilhões no terceiro trimestre fiscal, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

