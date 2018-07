O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, lançou nesta quinta-feira, 7, seu perfil na rede social Twitter, seguindo os passos de outros chefes de estado da região como o venezuelano Hugo Chávez e o chileno Sebastián Piñera.

“No sábado viajarei para Costa Rica para a posse da nova presidente do país, Laura Chinchilla. No domingo, Dia das Mães em Bogotá”, escreveu o presidente em um de seus tweets.

Uribe usa permanentemente o celular para falar com seus ministros e comandantes das Forças Militares e admite que o BlackBerry é uma de suas principais ferramentas de trabalho.

O perfil do presidente colombiano na rede social é @AlvaroUribeVel.

Poder em 140 caracteres

Chávez lançou em abril sua conta no Twitter. Já o presidente chileno usou a rede social durante sua campanha e continua acessando com alguma frequência. O presidente do México, Felipe Calderón, utiliza a rede social Facebook.

Na Colômbia, o candidato à presidência do país pelo Partido Verde, Antanas Mockus, desenvolve grande parte de sua campanha através do Twitter e do Facebook.