Amazon e Microsoft anunciaram nesta segunda-feira, 22, um acordo que permitirá que uma empresa tenha acesso e utilize as patentes da outra, incluindo a tecnologia usada no e-reader Kindle e os servidores da Amazon que são baseados em Linux.

Com isso, softwares da Microsoft e da Amazon poderão ser usados em conjunto para serem criados novos produtos, sem que as empresas sejam alvos de processos. A Microsoft já assinou acordos similares com mais de 600 empresas desde 2002.