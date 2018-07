Site usa mesma lógica da venda de livros e música, com filtros para tipo de vinho, tipo de uva e safra

SÃO PAULO – A Amazon estreou em versão beta um serviço de venda de vinhos. Na seção Amazon Wine, o consumidor pode comprar produtos de dezenas de vinícolas americanas.

O site tem filtros para tipo de vinho (tinto, branco, rosé, espumante e sobremesa), tipo de uva, safra, vinícola e preço. Também sugere o tipo de comida para acompanhar, período em que deve ser bebido e notas de paladar.

Em breve, os mesmos algoritmos que indicam livros e música para o usuário poderão indicar vinhos também.

Compradores precisam ter mais de 21 anos e a encomenda precisa ser recebida por um adulto no endereço de entrega.

Segundo o site SmartPlanet, a iniciativa é interessante porque introduz à força a lógica da economia de escala (quantidades maiores, custos menores) em “uma indústria regulada pelo governo onde isso não é a regra”.

“Estamos empolgados em conectar vinícolas aos milhões de clientes Amazon que apreciam a conveniência das compras online”, disse o vice-presidente da Amazon Marketplace, Peter Faricy.

A Amazon já comercializa outros produtos alimentícios, incluindo cereais matinais, chás orgânicos, cafés e salgadinhos.