Empresa escolheu séries a partir da reação de espectadores a um grupo de 14 pilotos

John Goodman em Alpha House, nova série produzida pela Amazon FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Amazon.com disse nesta quarta-feira, 29, que fará cinco séries de TV originais, após avaliar a reação de espectadores para selecionar os programas de um grupo de 14 pilotos gravados pela maior varejista online do mundo no início deste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ no Tumblr e no Instagram

Os programas escolhidos foram: Alpha House, uma comédia política com John Goodman; Betas, uma comédia sobre a cultura de startups no Vale do Silício; Annebots, um programa infantil sobre robôs; Creative Galaxy, uma série animada de aventura; e Tumbleaf, programa infantil sobre uma raposa azul chamada Fig.

Estas são as primeiras séries de TV já feitas pela Amazon e representam uma grande incursão da empresa em programação original entregue pela internet, intensificando a competição com a Netflix e Hulu.

As novas séries serão exibidas exclusivamente no serviço da Amazon “Prime Instant Video” no fim deste ano e início de 2014, disse a companhia. O “Prime Instant Video” é gratuito para membros do serviço “Prime” da Amazon, que oferece entregas em dois dias e outros benefícios nos Estados Unidos por us$ 79 por ano.