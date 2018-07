Jeff Bezos, CEO da Amazon, deve investir mais em hardwares da empresa. FOTO: Reuters Jeff Bezos, CEO da Amazon, deve investir mais em hardwares da empresa. FOTO: Reuters

SÃO FRANCISCO – A Amazon.com vai fortalecer sua equipe em sua discreta unidade de hardware sediada no Vale do Silício em ao menos 27% durante os próximos cinco anos, conforme testa aparelhos domésticos conectados à internet, como dispositivos de um botão para encomendar suprimentos.

Os planos, detalhados em um documento governamental pouco conhecido e por pessoas familiarizadas com o assunto, indicam as intenções do presidente-executivo Jeff Bezos de dobrar as apostas na estratégia de hardware da maior varejista online dos Estados Unidos.

Isso ocorre apesar da recepção morna para o novo smartphone Fire da Amazon e das críticas de alguns investidores por seus altos gastos em projetos altamente experimentais.

A divisão Lab126, que desenvolveu o Kindle da Amazon e outros dispositivos eletrônicos para consumidores, planeja aumentar sua folha de pagamento de horário integral para ao menos 3.757 pessoas até 2019, segundo acordo fechado com o Estado da Califórnia em junho que garantirá à Amazon US$ 1,2 milhão em benefícios fiscais.

O Lab126 tinha quase 3 mil funcionários em tempo integral no ano fiscal de 2013.

A Amazon vai investir US$ 55 milhões nas operações do Lab126 em Sunnyvale e Cupertino, segundo o acordo publicado no site do governador da Califórnia.

A expansão se dá conforme o Lab126 testa dispositivos domésticos conectados que podem abrir um novo fronte na disputa contra o Google e a Apple, segundo duas pessoas familiarizadas com as atividades do Lab126.

As fontes pediram anonimato porque não estão autorizadas a falar com a imprensa.

A Amazon está testando um dispositivo Wi-Fi simples que poderia ser colocado na cozinha ou em um armário, permitindo que clientes encomendassem produtos como detergentes com o clique de um botão, disse uma das fontes. O Lab126 também está interessado em dispositivos vestíveis, afirmou a outra fonte. Ambas ressaltaram que tais dispositivos podem nunca chegar ao mercado.

/REUTERS