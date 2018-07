Os títulos da Macmillan (no alto) não têm mais o botão “comprar” (grifado em amarelo acima)

Depois de uma queda de braço que durou o fim de semana inteiro, a Amazon.com enfim cedeu para a McMillan e concordou em aumentar os preços de alguns livros eletrônicos. Na semana passada, removeu o botão “comprar” de todos os títulos da editora norte-americana, que anunciou planejar aumentar os preços de seus e-books. Até então, a Amazon definiu os preços dos e-books: US$ 9,99 para lançamentos e best sellers. A Macmillan aumentou para US$ 12,99 e US$ 14,99. A Amazon parou de vendê-los. Nem a edição impressa estava a venda. As edições digitais, feitas para o Kindle, desapareceram.

Na tarde de domingo, a Amazon enfim acatou a decisão da editora em um comunicado contundente.”Expressamos nossa profunda e série discordância e interrompemos temporariamente a venda de todos os títulos da Macmillan”, dizia o anúncio. “Queremos que vocês saibam que em última instância, vamos ter que aceitar o termos da Macmillan porque a Macmillan tem um monopolio sobre seus títulos e nós vamos querer oferece-los a vocês mesmo que seja a preços que nós achamos desnecessariamente caros para e-books”.

Segundo os novos termos da Macmillan, que devem entrar em vigor em março, o editor vai determinar o preço de cada livro ao consumidor. A loja online vai receber 30% de comissão. Edições de e-books de lançamentos em geral, ficção ou não-ficção, vão custar entre US$ 12,99 e US$ 14,99 e serão lançadas bem depois dos volumes impressos em capa-dura.

Já tem mais de um ano que as editoras estão pressionando a Amazon.com por uma revisão de preços. A Amazon compra e revende e-books do mesmo jeito que negocia livros impressos, pagando para os editores um preço que é normalmente metade do valor pelo qual o livro é vendido. Mas no caso dos e-books, a Amazon dá grande desconto na versão para o Kindle – todos os títulos custam até US$ 9,99. Com isso, ela perde dinheiro mensalmente.