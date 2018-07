Maior rede de vendas online busca novas fontes de crescimento de receita

SÃO FRANCISCO – A Amazon.com está tentando atrair alguns dos bilhões de dólares publicitários gastos todo ano por empresas de bens de consumo embalados, incluindo a Kimberly-Clark, enquanto a maior rede de vendas online busca novas fontes de crescimento de receita.

A vice-presidente de vendas e publicidade global da Amazon, Lisa Utzschneider, chamou o mercado de publicidade de mercadorias embaladas de uma “grande oportunidade” durante um discurso nesta terça-feira, 3, numa conferência em São Francisco.

Os gastos em publicidade deste mercado se aproximarão de US$ 5 bilhões até 2015, o dobro do nível no ano passado, de acordo com levantamento da eMarketer, uma empresa de pesquisa de mercado na Internet.

“São milhões de mães buscando produtos e comprando online”, disse. “Mães têm poder de compra anual de US$ 2 trilhões”.

A Amazon começou a vender anúncios para outras empresas em seus websites há cerca de seis anos e agora lança campanhas para que também apareçam em seus aparelhos Kindle. O esforço pegou fôlego no ano passado, colocando a empresa em competição acirrada com o líder de anúncios na internet, o Google.

Utzschneider disse que a Amazon lançou negócios de anúncios na França e no Canadá nessa semana, somando-se às equipes que a empresa já tem nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão.

“Temos observado de perto o progresso da Amazon em oportunidades de anúncio e acreditamos neles quando eles dizem que isso é só o começo”, disse o analista Ben Schachter, do Macquarie Securities.

