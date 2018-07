SÃO PAULO – Você já viu algum amigo postando no Twitter sobre alguma coisa legal que ele tinha acabado de comprar e sentiu vontade de comprar também? A Amazon aposta fortemente nisso, e lançou nessa segunda-feira, 5, uma nova funcionalidade conectada na rede social que te deixa colocar coisas no seu carrinho de compras com apenas uma hashtag.

Depois de ligar a sua conta do Twitter à Amazon, o usuário poderá responder a tweets que tiverem links da loja virtual com a hashtag #AmazonCart. Com a resposta, o ítem disponível naquele link será adicionado ao seu carrinho de compras.

Vale avisar que, assim como acontece em outras lojas virtuais, colocar um item nessa área do site não significa necessariamente uma compra — o que reforça a ideia de que a função serve mais como um lembrete do que exatamente como um caminho de compras.

Não se sabe ainda se o Twitter está participando dessa integração ou se a Amazon conseguiu apenas um jeito inteligente de usar as hashtags.