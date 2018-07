Woody Allen vai fazer sua primeira série de TV. FOTO: Reuters Woody Allen vai fazer sua primeira série de TV. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Amazon Studios, divisão de entretenimento da Amazon, anunciou a contratação do cineasta americano Woody Allen, que vai escrever e dirigir sua primeira série de TV.

O contrato prevê uma temporada inteira de uma série ainda sem nome, com episódios de meia hora de duração e totalmente escritos e dirigidos por Allen.

No domingo, a Amazon Studios comemorou sua estreia no Globo de Ouro com dois prêmio para a série de comédia/musical Transparent, que venceu nas categorias melhor série de comédia ou musical e melhor ator em série de TV (comédia ou musical) para Jeffrey Tambor.

O resultado será exibido com exclusividade no serviço de vídeo on-demand da Amazon Prime Instant Video, nos EUA, Reino Unido e Alemanha.

Em um comunicado à imprensa, Allen declarou: “Eu não sei como eu entrei nessa. Eu não tenho ideias e não estou certo de onde começar. Creio que Roy Price (vice-presidente da Amazon Studios) vai se arrepender disso.”

Price, por sua vez, celebrou a contratação. “Woody Allen é um criador visionário que fez alguns dos melhores filmes de todos os tempos, e é uma honra trabalhar com ele em sua primeira série de TV”, afirmou.

Nos EUA, a contratação gerou polêmica, já que no ano passado a sua filha adotiva Dylan Farrow alegou ter sido abusada por ele sexualmente na infância em um artigo para o jornal The New York Times. Allen negou as acusações.