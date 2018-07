Segundo jornal, empresa está fechando parcerias com editoras e deve lançar Kindle no país

BANGALORE – A Amazon.com pode entrar no mercado de livros digitais no Japão neste ano e lançar seus leitores eletrônicos Kindle no mercado, afirmou o jornal Nikkei.

A maior varejista da internet, que planeja estabelecer uma loja online de livros digitais neste ano, está nos estágios finais de negociações com editoras como Shogakukan, Shueisha, Kodansha e Shinchosha Publishing, segundo a publicação.

A editora de médio porte PHP Institute deve fornecer cerca de mil títulos digitalizados à Amazon, noticiou o jornal.

Editoras japonesas têm se mostrado relutantes em fornecer conteúdo à Amazon por preocupações de que a varejista vende livros digitais com um desconto de até 90%, como nos Estados Unidos.

O mercado japonês de livros digitais foi estimado em apenas 65 bilhões de ienes (US$ 846,9 milhões) no ano fiscal de 2010, comparado a cerca de 2 trilhões de ienes para livros e revistas impressas, disse o Nikkei.

