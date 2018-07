Gigante do varejo eletrônico teria fechado acordo com editoras do País depois de longa negociação

SÃO PAULO – O início das operações da Amazon no Brasil pode estar próximo. A empresa, que anunciou em seu site oficial 15 vagas de trabalho em São Paulo, tinha sua chegada no País esperada para o início de 2013. No entanto, segundo o jornal O Globo, fontes do mercado editorial já preveem a operação da empresa no Brasil entre o final de novembro e a primeira quinzena de dezembro.

—-

Amazon deve iniciar sua incursão no País com seu e-reader Kindle. Foto: Eric Thayer/REUTERS

As fontes confirmam que o acordo entre a Amazon e a distribuidora de livros digitais DLD – que engloba as editoras Rocco, Sextante, Objetiva e Record -, já está prestes a ser concluído.

Num primeiro momento, a entrada da gigante do e-commerce no País deve se dar apenas com seu tablet, o Kindle, e um catálogo inicial de e-books – conforme o Link apurou em julho.

Na verdade, os livros digitais seriam um segundo passo, já que São Paulo já é endereço (o único na América do Sul) de um data center da empresa, utilizado para serviços de computação em nuvem que a Amazon também oferece.

A venda “completa” de artigos que vão de games a barracas de camping e pneus de carro, demandaria um trabalho infinitamente maior – de estoque e logística, por exemplo – e, por isso, demoraria mais.

Esta seria mais uma incursão da gigante do varejo online em países emergentes, após seu ingresso na China, em 2004, e na Índia, neste ano. À sua espera, o mercado de livros digitais no Brasil vem tomando fôlego para avançar em um segmento ainda muito incipiente, apostando em maior oferta de títulos, aumento de vendas a taxas consideráveis e parcerias.

—-

