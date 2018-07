Ações do gigante de e-commerce caem 1,5%

As ações da Amazon.com caíam 1,5 por cento no início da tarde desta quinta-feira, 29, pressionadas por um relatório do banco Goldman Sachs, que sugere que o crescimento das vendas da varejista online no trimestre atual pode ficar abaixo das expectativas de Wall Street.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e noFacebook

O Goldman afirma que, geralmente, a Amazon tem batido as vendas gerais online em 23 pontos-base. Isso sugere um salto de 38 por cento nesta temporada, abaixo das expectativas de 40 por cento de Wall Street.

Mais cedo nesta semana, a empresa de pesquisa de mercado comScore afirmou que as vendas online nos Estados Unidos nas primeiras oito semanas da temporada de festas de fim de ano, entre novembro e dezembro, cresceram 15 por cento ante o mesmo período de 2010.

Separadamente, a Amazon disse nesta quinta-feira que vendeu mais de 1 milhão dos aparelhos de leitura digital Kindle por semana este mês.