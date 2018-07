Jeff Bezos é o fundador da Amazon. FOTO: Reuters Jeff Bezos é o fundador da Amazon. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Vem aí mais um serviço de streaming de música. Dessa vez, a iniciativa seria da Amazon, segundo reportagem publicada pelo The New York Times.

A novidade, que deve ser lançada ainda esta semana, segundo a reportagem, daria aos assinantes do serviço Amazon Prime acesso gratuito a uma livraria com diversas músicas e sem anúncios. O acervo não incluiria lançamentos, nem artistas da Universal Music, que fazem parte da biblioteca de competidores como Rdio, Spotify e Beats Music. Mas a empresa não teria a intenção de competir nesse mercado, e, sim, apenas oferecer mais um atrativo para os assinantes do Prime.

A Amazon tem atualmente cerca de 20 milhões de assinantes do serviço premium de envio chamado Prime. A companhia também oferece programas de TV e filmes sob demanda gratuitamente para clientes que sejam associados do serviço. O próximo passo seria oferecer música para esse público.

Outro motivo para a Amazon manter um serviço restrito seria a dificuldade de negociar a licença das músicas por pagar um valor considerado muito baixo por membros da indústria da música. Outros serviços como o Spotify já foram acusados por artistas de pagarem valores irrisórios pelas músicas executadas em seus serviços.