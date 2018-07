Kindle Voyage é o novo modelo topo de linha da empresa. FOTO: Reuters Kindle Voyage é o novo modelo topo de linha da empresa. FOTO: Reuters

NOVA YORK – A Amazon.com mostrou na quarta-feira a estreia de seis dispositivos novos ou modernizados, incluindo um e-reader de ponta chamado Kindle Voyage, de US$ 199, além do tablet com tecnologia touch-screen mais barato dentre os que já lançou.

A maior varejista online dos Estados Unidos também reformulou seu e-reader básico Kindle para incluir uma tela com sensibilidade ao toque. Ele vai custar US$ 79 dólares, cerca de 15% a mais que o modelo básico atual.

Outros novos dispositivos revelados na quarta-feira são o tablet Kindle Fire HD de US$ 99, que inclui uma tela menor de seis polegadas, e um tablet projetado para crianças que custa a partir de US$ 149. A Amazon também atualizou seus tablets Fire de 7 e 8,9 polegadas.

Todos os dispositivos começam a ser vendidos em outubro.

A expansão da linha Kindle reforça o compromisso do presidente-executivo da companhia, Jeff Bezos, para o desenvolvimento de dispositivos como forma de manter os usuários e reforçar seu negócio principal de varejo e compras.

