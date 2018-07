Serviço Textbook Rental permitirá a estudantes acessar milhares de títulos educacionais

NOVA YORK – A Amazon, gigante do varejo online, anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento de um novo serviço de aluguel de livros didáticos e das primeiras incursões em jogos para redes sociais da empresa.

Com o serviço Textbook Rental, os estudantes terão acesso a milhares de livros didáticos, o que lhes permitirá economizar até 70%, dispondo de diversas opções de envio e modalidades de pagamento, anunciou a Amazon em comunicado nesta terça em seu site.

“O colégio é caro e os estudantes buscam formas de economizar, e esta é uma grande oportunidade, já que agora é mais fácil do que nunca obter os manuais, no formato desejado e a preços acessíveis”, disse o diretor de Textbook Rental, Ripley MacDonald.

O lançamento do serviço não é a única novidade apresentada pela Amazon, já que a empresa, com sede em Seattle (Washington), também estreou no mundo dos jogos para redes sociais.

A companhia criou uma divisão batizada de Amazon Game Studios dedicada à criação de jogos “inovadores, divertidos e bem desenhados” destinados às redes sociais, de acordo com o site da empresa.

O primeiro, chamado de “Living Classics”, está disponível no Facebook e foi denominado por seus criadores como um “jogo de objeto em movimento”. A temática é uma família de raposas que vagueia no “vibrante” mundo animado das ilustrações de contos clássicos, como “Alice no País das Maravilhas”, “O Mágico de Oz” e “O Rei Arthur”.

O jogador terá que ajudar a família a se reunir, explorando cenas ilustradas para encontrar objetos e, além disso, poderá visitar seus amigos, compartilhar as recompensas que tenha ganho e redescobrir as famosas histórias.

As ações da Amazon fecharam nesta terça-feira com alta de 1,1% até US$ 236,56 no mercado Nasdaq, onde acumula um aumento de 36,66% desde que começou o ano e de 16,7% nos últimos 12 meses.

