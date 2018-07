Ação foca estratégia digital para o jornal. FOTO: AFP Ação foca estratégia digital para o jornal. FOTO: AFP

A Amazon anunciou nesta quinta-feira que vai oferecer um aplicativo gratuito do The Washington Post para os usuários do Kindle Fire durante seis meses, uma atitude que ressalta a estratégia digital para o jornal comprado por Jeff Bezos.

“Com 42 milhões de leitores por mês e em crescimento, este é outro passo em nossos esforços para atender uma audiência nacional maior e global. Estamos entusiasmados por estarmos trabalhando com a Amazon para oferecer isso”, afirmou Fred Ryan, editor e diretor executivo do Washington Post.

De acordo com o Post, o custo por acesso depois desse período gratuito será de um dólar por mês durante seis meses. Depois, será outro preço, que poderá oscilar entre 3 e 5 dólares mensais./AFP