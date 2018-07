FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO - A Amazon.com lançou um aplicativo para dispositivos móveis e um leitor de cartão de crédito de US$ 10 para negócios com lojas físicas nesta quarta-feira, 13, marcando a investida mais recente da varejista online norte-americana para ampliar sua presença no mundo físico.

A jogada coloca a Amazon contra uma série de rivais, incluindo a startup Square, que popularizou um dispositivo de pagamentos que permite que negócios de pequeno e médio porte como vans de alimentos, cafeterias e personal trainers aceitem de maneira rápida o pagamento com cartões de crédito e débito pelo celular.

O novo sistema de pagamento, chamado Amazon Local Register, pode dar à Amazon dados cruciais sobre como consumidores dos Estados Unidos compram fora da Internet. Mais de 90% das vendas de varejo nos EUA ainda ocorrem em lojas físicas, segundo dados do governo norte-americano.

A Amazon vai cobrar taxas menores que o PayPal, unidade do eBay, e a Square. Aqueles que se registrarem no programa da Amazon antes de 31 de outubro serão cobrados em 1,75% por cada transação com cartões até janeiro de 2016.

Para aqueles que se registrarem depois de outubro, a Amazon levará um fatia de 2,5% de cada transação com cartão, ainda menos que a taxa única de transação de 2,75% da Square e os 2,7% do PayPal.

