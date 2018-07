Voltada para negócios, AWS Marketplace tem softwares e serviços de tecnologia para os clientes

SÃO PAULO – A Amazon Web Services lançou nesta quinta-feira, 19, a AWS Marketplace, loja de serviços online da empresa. Voltada ao público corporativo e a desenvolvedores, a loja online oferece soluções em infraestrutura de software (como sistemas operacionais e bancos de dados), ferramentas para desenvolvimento (como sistemas de controle de versão) e software para negócio (CRM e backup, por exemplo).

A proposta da loja é facilitar a venda e a distribuição de softwares. “São módulos de software pré-configurados e os clientes só pagam pelo que usarem, seja por hora ou por mês”, diz o comunicado de lançamento.

Há soluções comerciais e também gratuitas, tanto proprietárias quanto em código aberto – WordPress e Drupal, por exemplo.

“O conceito é trazer a mesma experiência de facilidade, confiança e segurança que os consumidores têm ao usarem o site Amazon.com“, diz o comunicado. A empresa continua, no entanto, sem data para lançar a loja online no Brasil. “Não há informações sobre a Amazon.com no Brasil”, disse ao Link a assessoria da empresa.

A Amazon abriu um escritório no País no ano passado mas, até agora, sua atuação se resume ao Amazon Web Services – os serviços de computação em nuvem da empresa.