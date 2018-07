Membros terão milhares de título para ler de graça no Kindle

A Amazon.com anunciou que os donos de Kindle que também forem membros do programa Amazon Prime agora terão acesso ao novo serviço de biblioteca digital da companhia.

Tais assinantes poderão escolher entre milhares de títulos para ler de graça no Kindle, incluindo mais de 100 best-sellers atuais e antigos do New York Times, com limite de um livro por mês, afirmou a companhia.

O Amazon Prime custa US$ 79 (cerca de R$ 136) por ano nos Estados Unidos e dá aos membros o envio gratuito de itens em dois dias além de acesso livre a quase 13 mil programas de TV e filmes.

