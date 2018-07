SAN FRANCISCO – A Amazon.com lançou um serviço de streaming de música nesta quinta-feira que é ofertado gratuitamente aos membros do seu programa Prime, que cobra US$ 99 por ano. Mas o serviço oferece uma seleção menor de sucessos recentes que os rivais Spotify e o Beats Music da Apple.

O novo recurso, chamado “Prime Music”, permite que os assinantes do programa de US$ 99 por ano consigam fazer o streaming ou o download de mais de um milhão de músicas sem taxas adicionais ou interrupção de propagandas.

A investida é um dos muitos passos tomados pela Amazon nos últimos meses para ampliar o apelo do Prime, que inclui vantagens como entrega grátis em dois dias, depois de aumentar seu preço de 79 para US$ 99.

Mas a seleção no serviço de streaming da Amazon é menos robusta que a do Spotify e do Beats, que oferecem mais de 20 milhões de músicas. A Amazon também vai ter menos músicas novas e não vai incluir músicas do catálogo da Universal Music Group, que inclui artistas como Kanye West e Lady Gaga.

O chefe de música digital da Amazon, Steve Boom, reconheceu essas deficiências, mas acrescentou que, como o serviço é gratuito com o Prime, ele oferece mais retorno por dólar do que os serviços de streaming independentes, que podem custar US$ 10 por mês.

O novo serviço é um reflexo do impulso agressivo da Amazon em novas áreas, tais como conteúdo digital e hardware. Na próxima semana, o presidente-executivo da companhia, Jeff Bezos, deve lançar primeiro o smartphone da Amazon durante um evento em Seattle, nos Estados Unidos.

/REUTERS