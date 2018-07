O Kindle for PC está disponível para download em versão Beta no site da Amazon desde terça-feira (10), e ele é compatível com sua conta – o que significa que você pode ler no PC os livros comprados pelo Kindle, e vice-versa. O software ainda sincroniza informações como última página lida, anotações, e bookmarks.

Os requisitos mínimos para instalação do Kindle for PC são 100 Mb de espaço em disco, 128 MB de memória RAM, e resolução de vídeo de pelo menos 800×600 pixels.