Usuário poderá escolher marcas favoritas e, com o toque de um botão, pedir reposição dos produtos para ser entregue em casa

A Amazon lançou nesta sexta-feira, 20, uma versão virtual de um de seus mais populares produtos nos Estados Unidos: os Dash Buttons.

Lançados em 2015, os botões do tamanho de um polegar são representados por marcas – conectados à internet, eles enviam um pedido para reposição do produto que representam quando são pressionados.

Agora, no entanto, os usuários podem escolher seus itens favoritos e adicioná-los ao aplicativo, usando o botão da mesma forma que se faz na vida real. (Caso o usuário aperte o botão sem querer, é possível cancelar o pedido nos primeiros 30 minutos após a encomenda).

Divulgação Amazon oferece Dash para cliente encomendar produtos

Por enquanto, a novidade está restrita apenas aos usuários do Prime, programa de vantagens da Amazon cuja assinatura anual custa US$ 999. Entre as vantagens, há entregas rápidas, frete grátis, desconto em produtos e também serviços como o streaming de vídeo Amazon Prime Video. O Prime só está disponível em cinco países, e o Dash Button só é usado nos Estados Unidos.

Segundo a Amazon, os usuários podem criar botões virtuais de "milhões" de produtos diferentes – entre eles, é possível comprar fraldas Huggies, detergentes, chocolates ou produtos da Gilette, sacos Ziploc ou pilhas Energizer, por exemplo. Além do aplicativo, também é possível customizar os produtos no site da Amazon Dash.