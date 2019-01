Mike Segar/Reuters Amazon liderou investimentos em TI no ano passado

A Amazon é a empresa que mais investe em tecnologia da informação do mundo, segundo um novo estudo publicado pela consultoria IDC. Apesar de ser mais conhecida pelo varejo online, a companhia fundada por Jeff Bezos tem 40% do mercado de serviços em nuvem, o que a torna líder do segmento e o que ajuda a refletir a cifra investida. Segundo a IDC, a Amazon gastou mais de US$ 13,6 bilhões em hardware, software, serviços e outros equipamentos.

O segundo colocado do ranking é justamente um dos principais rivais da Amazon não apenas em serviços de nuvem, mas também no mundo tecnológico de forma mais ampla. Trata-se da Alphabet, a controladora do Google, que investiu US$ 12 bilhões em tecnologia da informação. No mais recente trimestre fiscal da companhiam, a Alphabet revelou que a divisão responsável por serviços em nuvem teve crescimento de quase 30% em um ano.

Outras duas gigantes da tecnologia estão entre os dez maiores investidores em tecnologia da informação. Uma delas é a Microsoft, que está em quinto lugar no ranking com US$ 9,2 bilhões gastos. A companhia também compete em serviços em nuvem, segmento no qual tem cerca de 15%. A outra gigante é o Facebook, que gastou US$ 7,9 bilhões. Todas essas empresas precisam cada vez mais de servidores para oferecerem seus serviços, o que ajuda a explicar o investimento.

Quase metade do ranking é dominado por bancos ou insituições financeiras. Estão lá JP Morgan Chase (US$ 9,2 bilhões), Bank of America (US$ 8,4 bilhões), Well Fargo (US$ 6,6 bilhões) e Citigroup (US$ 6,6 bilhões). Um estudo do ano passado feito pela empresa de segurança McAfee indica que o setor perdeu US$ bilhões em crimes digitais - o que ajuda a explicar o dinheiro investido por essas instiuições em medidas de segurança. Digitalização de serviços é outra áera que pode ter contribuído para a cifra.

No ranking ainda aparece o Walmart na terceira posição com US$ 11,7 investidos. A empresa é o único nome puramente varejista entre os dez primeiros. Ao Wall Street Journal, o vice-presidente da empresa, Jeremy King, disse que os gastos foram feitos para melhorar as operações online, os serviços logísticos e a cadeia de suprimentos.

Completando o ranking está a operadora americana AT&T, No total, foram pesquisadas 4.800 companhias, que juntas gastaram em tecnologia da informação US$ 1,1 trilhão. A porção das dez primeiras equivale a 7% do total gasto por todas as companhias pesquisadas.