A Amazon está mesmo investindo pesado em comércio eletrônico por meio de aparelhos móveis. Dessa vez a empresa lançou o aplicativo de compras para os (ainda pouco populares) smartphones com Windows Phone 7 (WP7). Os pouco mais de 1,5 milhão de usuários dos celulares WP7 podem fazer compras na loja virtual usando o telefone.

No início de janeiro, a Amazon já havia lançado o aplicativo do Kindle para WP7. A loja também indicou que vai lançar também um versão do aplicativo do Kindle para o TouchPad, o tablet da HP/Palm apresentado ontem.