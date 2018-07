A maior loja eletrônica do mundo pode começar a funcionar no Brasil a partir do ano que vem. A Amazon estaria negociando com editoras brasileiras a possibilidade de publicar seus catálogos no Kindle, o e-reader da loja, segundo apurou o site da revista Veja.

“Estamos em contato com o emissário da Amazon. E ele está conversando com várias editoras locais”, disse o presidente da editora Record, Sérgio Machado, uma das maiores do País, ao site da revista. A especulação é que a empresa inicia suas ações logo no começo de 2012. A chegada da Amazon no Brasil deve mexer bastante com o mercado de comércio eletrônico por aqui, que é dominado pela B2W, dona do Submarino, Americanas.com, Ingresso.com e Shoptime.

A Amazon estaria negociando com outras editoras além da Record, como Objetiva e Ediouro, para iniciar sua operação por aqui com mais de 5 mil títulos em seu catálogo eletrônico, segundo o site da revista. Assim, a loja mudaria por completo o mercado editorial eletrônico brasileiro, que ainda é incipiente.

O rumor aparece na mesma semana em que o projeto para tornar imunes de impostos os livros eletrônicos, apresentado pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO), foi aprovado Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.