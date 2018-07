SÃO PAULO – A Amazon divulgou que a partir desta sexta, 7, inicia a venda de seu leitor eletrônico Kindle no site brasileiro de sua loja virtual.

Até agora, o aparelho podia ser comprado no Brasil em diversas lojas ou sites de varejo, mas não diretamente na loja virtual de sua própria fabricante, a Amazon.

Serão oferecidos três modelos de Kindle: o chamado “de entrada”, por R$ 299; o Kindle Paperwhite, por R$ 479; e o Kindle Paperwhite 3G, ao preço de R$ 699. Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes.

Além disso, usuários poderão comprar acessórios como capas e carregadores. Como promoção, os Kindles terão frete gratuito para todo terrítório nacional, segundo a empresa. Em entrevista, Alex Szapiro, gerente regional da empresa, garantiu que a promoção é válida do “Oiapoque ao Chuí”.

Os Kindles oferecidos servem especificamente para ler e baixar livros digitais. A empresa ainda não trouxe ao Brasil seu tablet, o Kindle Fire, além de não divulgar qualquer previsão de lançamento.

Será o primeiro produto não-digital a ser oferecido na Amazon local. Inaugurada em dezembro de 2012, a loja brasileira até agora só vendia livros digitais e aplicativos. No exterior, os sites da Amazon vendem diversos tipos de produto além de livros, incluindo roupas e joias.

Segundo a empresa declarou, o site brasileiro da empresa conta hoje com 28 mil títulos digitais em português e 1,2 milhão de opções em outras línguas. O executivo reconhece que o mercado do livro digital ainda é muito reduzido no Brasil (“entre 3 e 4%”), mas garante que o crescimento tem sido bastante rápido.

Aplicativos

Em novembro do ano passado, a empresa estreou sua loja de apps para o sistema operacional Android no Brasil. A loja mantém uma promoção permanente onde oferece um aplicativo popular grátis por dia. A Amazon Appstore existe em mais de 200 países.