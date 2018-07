O custo de fabricação do aparelho foi avaliado em US$209,63; o produto está sendo vendido no mercado por US$199

O novo tablet Kindle Fire foi anunciado nesta quarta-feira. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

SAN FRANCISCO – Os custos de fabricação do novo tablet da Amazon serão de US$ 209,63, afirmou a consultoria IHS iSuppli nesta sexta-feira, 30, mostrando como a gigante do comércio eletrônico está tendo um prejuízo financeiro inicial para fazer com que o aparelho chegue ao maior número possível de consumidores.

O presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, divulgou o Kindle Fire na quarta-feira com um preço menor que o esperado, de US$ 199.

O lançamento motivou preocupações sobre uma guerra de preços no mercado de tablets de baixo custo, atualmente dominado por aparelhos que rodam o sistema operacional Android, do Google, de empresas como Samsung, Motorola Mobility e HTC.

A IHS iSuppli disse que os componentes empregados na fabricação do Kindle Fire custam US$ 191,65. Despesas de fabricação adicionais levam o custo total para US$ 209,63.

De acordo com as estimativas da IHS iSuppli, a companhia pode perder pouco menos de US$ 10 em cada Fire vendido. Mas a Amazon está esperando que o aparelho estimule usuários a comprar mais produtos e serviços da empresa, compensando o prejuízo inicial.

“O real benefício do Kindle Fire para Amazon não será nas vendas de hardware ou conteúdos digitais. Em vez disso, o Kindle Fire, e toda a demanda por conteúdo que ele estimula, servirá para promover as vendas de todos os tipos de bens físicos que compreendem a maioria dos negócios do Amazon”, disse a IHS iSuppli em comunicado.

