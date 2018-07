SÃO PAULO – A gigante do varejo online Amazon planeja abrir sua primeira loja física na região central de Manhattan, segundo informações do Wall Street Journal, que citou fontes familiarizadas com o assunto.

A loja ficará situada na West 34th Street, número 7, e deve abrir até o fim do ano. O prédio do futuro estabelecimento tem doze andares e fica do outro lado da rua do edifício Empire State.

Segundo o jornal, a loja funcionaria como um mini-armazém com estoque limitado para entregas no mesmo dia dentro de Nova York, devoluções de produtos, trocas e coleta de pedidos online, de acordo com a matéria.

Para um analista entrevistado para a matéria, abrir uma loja física está relacionado a “divulgar a marca da Amazon”. De acordo com ele, a Amazon “precisa estar em posição de destaque” em relação a conceitos que estão se popularizando como entrega no mesmo dia e pedido online com coleta em local físico.

O WSJ disse que a Amazon pode estar considerando usar a loja física para mostrar produtos como seus leitores eletrônicos Kindle, seu smartphone Fire e o set-top box Fire TV.

A Amazon não comentou a notícia.

/ com Reuters