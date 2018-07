Aparelho capaz de transmitir conteúdo da internet para televisões deve chegar ao mercado até o fim do ano

Jeff Bezos, CEO da Amazon. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

SÃO FRANCISCO – A Amazon, que entrou no negócio de gadgets com o leitor eletrônico Kindle, pretende vender um equipamento que pode transmitir conteúdo de internet para televisões até o fim do ano, segundo o Wall Street Journal.

A varejista online entrou em contato com desenvolvedores de software de mídia e provedores de televisão a cabo nas últimas semanas, com a intenção de assegurar parcerias de conteúdo para o aparelho até o meio de outubro, segundo o jornal, citando pessoas com conhecimento do assunto. A Amazon não respondeu imediatamente os pedidos de comentários da Reuters.

O equipamento está sendo chamado de “Cinnamon”, e a data de lançamento ainda não foi decidida. Se for adiante com seus planos, a Amazon entrará em um mercado no qual atuam a Apple e a Roku, que vendem aparelhos que transmitem conteúdo fornecido por empresas como Netflix.

/ REUTERS