A Amazon.com planeja lançar uma loja de aplicativos para o sistema operacional Android, do Google, publicou o Wall Street Journal. Com isso, a Amazon concorreria com lojas similares já existentes da Apple e do próprio Google.

Questionada por email, a Amazon respondeu que “não fez nenhum anúncio”. Já o Google disse que não comentaria rumores.

A Amazon estaria oferecendo a desenvolvedores de aplicativos 70 por cento da receita das vendas, segundo o jornal, citando documentos da companhia a esses profissionais.

Essa fatia de receita é a mesma que a Apple oferece aos desenvolvedores de aplicativos para sua plataforma. A loja da Apple possui mais de 270 mil aplicativos, enquanto a do Google disponibiliza mais de 80 mil.

O Android está rapidamente ganhando popularidade como plataforma para smartphones, e já ameaça a Apple. O sistema é utilizado em vários aparelhos da Motorola, como o Milestone; e o Galaxy S, da Samsung.

