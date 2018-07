Segundo rumores, smartphone da empresa de Bezos seria anunciado em junho e terá tela 3D. Segundo rumores, smartphone da empresa de Bezos seria anunciado em junho e terá tela 3D. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Amazon pode estar perto de lançar um smartphone, entrando em mais uma área de negócios ainda este ano. De acordo com reportagem publicada pelo Wall Street Journal a empresa de Jeff Bezos pode anunciar um novo celular em junho, com previsão de lançamento para setembro, após anos de rumores.

De acordo com a reportagem, desenvolvedores parceiros da empresa tiveram de passar por um esquema de alta segurança para ter acesso ao projeto, que pode incluir, além da câmera fronta tradicional, outras quatro câmeras frontais para acompanhar os movimentos de cabeça do usuário. Além disso, o aparelho pode incluir uma experiência com tela 3D que prescinde da utilização de óculos.

Os rumores ainda dizem respeito que o primeiro lote de produção do celular da Amazon terá 600 mil unidades, e a Japan Display será uma de suas principais fornecedoras, iniciando os trabalhos no final deste mês.

A história do “Kindle Phone”, como o modelo tem sido chamado por aí, é antiga: em 2010, o New York Times reportou que a empresa tinha planos de lançar um smartphone; dois anos depois, fontes disseram à Bloomberg que o aparelho usaria Android. Na mesma época, o The Verge confirmou os planos para o aparelho – o que acabou não acontecendo. Para encerrar a conta, em outubro de 2013 o site The Information disse que a chinesa HTC seria a responsável pela manufatura do aparelho.

Analistas dizem que talvez a Amazon esteja avançando demais em seus planos, mas os últimos números do mercado apontam que a empresa tem sido bem sucedida até aqui em criar seu próprio hardware.

Números da consultoria de propaganda Chitika Insights, que rastreia o uso de tablets nos EUA, diz que o Kindle Fire, tablet cuja primeira versão foi lançada pela Amazon em 2011, tem vencido o iPad da Apple no território americano. Além disso, há duas semanas a empresa lançou seu conjunto de entretenimento com games e streaming de TV e filmes, a Fire TV, pronto para combater o Chromecast e a Apple TV.