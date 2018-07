A afirmação, feita pelo Citigroup, detalha ainda que a produção estaria sendo feito em parceria com a Foxconn, a mesma usada pela Apple

Fabricação de cada smartphone deverá custar entre US$ 150 e US$ 170. FOTO: Rick Wilking/Reuters

BANGALORE – A Amazon pode lançar seu próprio smartphone no quarto trimestre de 2012, afirmou o Citigroup, que disse ter se informado do fato junto a seu canal com uma cadeia de fornecimento na Ásia.

Em nota datada de 17 de novembro, a companhia de serviços financeiros afirmou acreditar que a gigante do varejo online está, no momento, desenvolvendo o telefone em parceria com a maior fabricante terceirizada de celulares Foxconn.

“Com o evidente sucesso do leitor eletrônico Kindle nos últimos três anos, e com o possível bom desempenho do Kindle Fire no segmento de tablets de menor preço, vemos isso como o próximo passo lógico para a Amazon”, disse o Citigroup.

A companhia espera que a Amazon pague taxas não recorrentes de engenharia para a Foxconn, mas que seja a taiuanesa Hon Hai Precision que realmente produzirá o aparelho e diversos componentes.

O Citigroup espera que o smartphone empregue um processador da Texas Instruments e chips de transmissão de dados da Qualcomm.

“Esperamos que o smartphone da Amazon seja um aparelho de médio a alto nível, dependendo do processador que adotar”, disse o Citigroup, e estimou o custo total da empresa para fabricar tal dispositivo de US$ 150 a US$ 170 cada.

