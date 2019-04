Amazon teria serviço de música por streaming gratuito transmitido para o Echo (foto)

As ações do Spotify recuavam mais de 4% nesta segunda-feira, 15, após reportagem afirmar que a Amazon estava em negociações para lançar um serviço de música gratuito, com anúncios, que deverá intensificar a concorrência para o líder do setor.

A Amazon irá comercializar o serviço gratuito de música através de seu alto-falante ativado por voz, Echo, disse uma matéria da Billboard na sexta-feira, acrescentando que pode estar disponível a partir desta semana.

Até agora, a gigante do e-commerce oferece seu serviço Prime Music como parte de seu serviço de assinatura Amazon Prime por US$ 119 por ano. O Amazon Prime também oferece entregas gratuitas e acesso ao seu serviço Prime Video.

Além disso, a empresa vende assinaturas da Amazon Music Unlimited por US$ 9,99 por mês, e está disponível para membros Prime por uma taxa de US$ 7,99 por mês.

O Spotify tinha 116 milhões de usuários gratuitos com anúncios e 96 milhões de assinantes pagantes em fevereiro de 2019. A Amazon disse que “dezenas de milhões” de clientes pagos ouvem o Prime Music e seu serviço independente Amazon Music Unlimited.

A Amazon e o Spotify não responderam a um pedido da Reuters para comentários.