As informações são de que o aparelho seria lançado em 2014 após acertos finais entre as empresas

BANGALORE – A Amazon está desenvolvendo smartphones com a taiuanesa HTC, colocando a empresa numa posição para competir com Apple e Google, publicou o Financial Times.

Montagem sobre possível smartphone da Amazon. FOTO:Reprodução

Um dispositivo já está em estágio avançado de desenvolvimento, informou o jornal, citando uma fonte. No entanto, outra fonte disse que a Amazon pode decidir não lançá-lo, de acordo com o jornal. O dispositivo deverá ser lançado em 2014, se a Amazon decidir prosseguir com o projeto, disse o jornal.

Amazon e HTC não puderam ser imediatamente contatadas pelo jornal para comentar o assunto.

Especulações de que a Amazon vai lançar seus próprios dispositivos móveis têm sido feitas há anos. Em 2011, o Citigroup afirmou que a Amazon lançaria um smartphone em 2012 através de uma parceria com a fabricante de produtos eletrônicos terceirizada Foxconn International e, depois, de que seria um smartphone com tela 3D.

Se a Amazon se voltar para a Ásia para lançar um smartphone, estará seguindo o exemplo do Google, que se aliou à Asus e com a LG Electronics para lançar o aparelho Nexus.

/REUTERS