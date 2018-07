Você pode dizer o que quiser sobre a internet – que ela é nojenta, é viciante, alimenta o isolamento. Mas, cara, ela é também a maior plataforma de humor que o mundo já conheceu. Eu diria que uma porcentagem decente das gargalhadas mais satisfatórias que já dei vieram do puro brilho cômico de pessoas comuns online. (Eu coletei 1.200 exemplos recorrendo à comunidade em meu livro The World According to Twitter (O mundo segundo o twitter), mas epa – eu jamais usaria esse boletim para promover um livro. Especialmente quando todos estão pensando em presentes de Natal baratos.)

Seja como for, há uma peculiar vertente de humor, um pequeno canto específico da internet, que sempre me prende: é quando todo o mundo se amontoa em algum produto obscuro ou ridículo em Amazon.com e deixa

comentários marotos sobre o assunto. Inspira admiração a maneira como as pessoas parecem chegar como que orquestradas por um líder que não existe, e como seus comentários parecem legítimos ao primeiro olhar, mas se tornam hilariantes quando se percebe o que está se passando. O exemplo mais antigo de que me lembro é “Tuscan Whole Milk, 1 Gallon” (Leite Integral Toscano, 1 Galão). Algumas amostras dos 1.221

comentários de visitantes:

“Meu marido e eu (nós somos ambos formados na universidade, reparem, ele é engenheiro) não conseguimos imaginar como montar isso. Não há instruções, nem gráficos, nem mesmo uma maldita chave Allen barata. Basicamente, então, semanas após a compra, nós o estamos usando como um peso de papel de um galão. Não recebi nenhuma resposta de Toscano.” “No exato minuto em que recebi meu leite, o novo rosto de meu bebê explodiu em chamas. Usei o galão para extinguir meu bebê. Da próxima vez, pedirei dois galões. Obrigado, leite!”

“Consegui comprar o mesmo produto, um pouco usado, no Craigslist por apenas US$ 84,99. Ainda não recebi, mas aviso a todos que estiverem comprando o ´Tuscan Whole Milk, 1 Gallon, 128 fl oz` na Amazon que provavelmente estão sendo roubados.”

Ao longo de quatro anos, os comentários para o leite toscano se encheram de paródias espantosamente bem escritas em diferentes estilos literários: novelas romanescas, escapadas militares, paródias de poesia. Bem no topo, por exemplo, pode-se encontrar uma paródia de “O Corvo” de Edgar Allan Poe, começando assim: “Once upon a midday sunny, while I savored Nuts ´N Honey, With my Tuscan Whole Milk, 1 gal. 128 fl oz., I swore As I went on with my lapping, suddenly there came a tapping As of someone gently rapping, rapping at the icebox door. “Bad condenser, that,` I muttered, ´vibrating the icebox door – Only this, and nothing more.”

O New York Times realmente escreveu sobre o notável fenômeno do Tuscan Milk; nesse caso, porém, o esforço foi orquestrado. Ainda assim, eu amei a declaração da porta-voz da Amazon: “Não tínhamos ideia de que os consumidores tinham tantas crenças tão arraigadas sobre sua escolha de refresco líquido.”

Seja como for, a Grande Conspiração de Humor do Leite Toscano agora se espalhou. Eu desencavei alguns outros esconderijos de comentários de humor no Amazon, e eles são todos soberbos. Deem uma espiada, por

exemplo, nos comentários para o Cloverdale Fresh Whole Rabbit (Coelho Inteiro Fresco de Cloverdale):

“Quantos fins de semana eu não gastei, de tanga, faca entre os dentes, correndo pelos campos tentando encontrar um coelho?” “Eu encomendei um desses Coelhos ´Inteiros` Frescos mas quando ele chegou sua cabeça, pele e entranhas estavam faltando. Não exatamente inteiro, eu diria. Talvez ele apenas tenha sido danificado durante o transporte, mas eu não compraria outro. Do lado positivo, ele ficou delicioso com um copo alto e frio de Leite Toscano, de modo que lhe dou três estrelas.”

“Estou chocado por a Amazon conspirar para o massacre de coelhos e para o seu consumo pelo público. Coelhos são bonitinhos e fofos. Muitos coelhos são membros ricos e produtivos da sociedade. Coelhos inventaram a máquina a vapor, a tostadeira, o revólver pneumático, e Spandex. Coelhos pagam 27% de todo o imposto de renda dos EUA. Neste outono, pela primeira vez, coelhos alcançaram a maioria dos calouros que

entraram na Universidade de Miami de Ohio. Se sabemos o que é bom para nós poríamos de lado a faca de açougueiro e faríamos uma acomodação pacífica com os coelhos enquanto ainda é possível. Amazon, pelo amor de Deus, pare de vender esse produto antes que os coelhos venham nos pegar.”

Oh, e não percam o AudioQuest K2 terminated speaker cable (cabo de alto-falante completo AudioQuest K2) cujo preço, é, incrivelmente, US$ 6.800 (“Você economiza: US$ 1.650”). “Eles são bons DEMAIS. Eu pluguei essas coisas no meu receptor surround Magnavox 2,1 de 50W e elas emprenharam mina irmã. E eu nem tenho irmã.” “Algumas coisas que se passaram desde que eu possuo e uso o K2:

Meu carro agora voa

Ganhei na loteria

A torneira de água “através da porta” da minha geladeira agora serve

leite com chocolate

Minha mãe voltou à escola e se doutorou

Eu agora entendo todas as piadas do George Lopez.”

“Prós: Rasga rapidamente escamas, peles, ossos e adamantium com facilidade. Enrola e desenrola de coldre de cintura (opcional) rápida e silenciosamente. Para um produto fabricado de mil fetos de Dragão Onyx, o preço é incrivelmente razoável! Contras: o enviou de R`lyeh demorou demais.”

Talvez o melhor, porém, seja a lista para o que é obviamente um lançamento errado do Amazon, um livro chamado “Hgiyiti (hgjhjh, hjhk) (Brochura)”. O autor/tradutor é listado como “jjjj”, e o narrador é creditado como “jjjjj” (). Rapaz, a turma deitou e rolou com esse!

“Gostei de ´Hgiyiyi`mas o ritmo é um pouco lento. Não se compara com as obras anteriores de Jjjj, como ´Kquxiuqx`, ou ´Oooeiaiai`, ou mesmo ´Nyah-Nyah Ptang`. Acho que seus sucessos recentes cegaram seu gume.” “A primeira vez que li ´Hgiyiti (hgjhjh, hjhk)`, eu disse para mim que era homem demais para chorar. Não para estragar tudo, mas a parte sobre wwyzwthg é a coisa mais triste que eu já li em ficção e não-ficção. Preciso ler para todos os fãs de Jjjj ou sppliyu.”

E aí, incrivelmente, parece haver um comentário da própria “jjjj” – traduzido! “I Habe been vbery happi tou sea you all likedd mi laste bok. Iu yyytard nbetdg uythf kijsghhh nbhhger mloihj Hgiyiyi (hgjhjh, hjhk) e por aí vai.

O.K. , isso basta por enquanto, Fica por sua conta explorar o “Novelty Yodelling Pickle”, “Wolf Urine Lure (35 fl oz)”, “Guardian Angel”, “Parent Child Testing Product”, “Uranium Ore”, “BARRY MANILOW 24X36 COLOR POSTER PRINT”, “Uncle Eddies Vegan Assorted Gift Box”, “Coal Miners` Wives: Portraits of Endurance”, Deluxe Skull Mace w/ Custom Sheath & Dagger”, “Birth Control is Sinful in the Christian Marriages and also Robbing God of Priesthood Children!!”, e “The Mountain Three Wolf Moon Short Sleeve Tee.”

Você estará morrendo de rir. Cuidado: não leia se estiverem bebendo um copo de leite integral.