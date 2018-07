Loja online norte-americana contrata executivo de agência de publicidade para melhorar estratégia nas redes sociais

SÃO FRANCISCO – A Amazon.com está intensificando seus esforços na mídia social depois de ter parcialmente ignorado uma das mais quentes tendências da tecnologia nos últimos anos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Amazon contratou John Yurcisin, até recentemente executivo da Ogilvy & Mather, como diretor de mídia social, meses atrás, para ajudar a maior companhia mundial de varejo online a desenvolver estratégias sociais. O executivo é irmão de Jeff Yurcisin, diretor geral do Shopbop.com, um site de comércio de roupas controlado pela Amazon.

A companhia também está montando uma divisão de jogos sociais para concorrer com a Zynga, a líder nesse segmento, que prepara sua oferta pública inicial de ações.

A Amazon vem contratando programadores e engenheiros para esse esforço. Um cartaz em um dos refeitórios da nova sede da empresa em Seattle descrevia a divisão de jogos sociais como “notícia urgente e de alcance mundial.”

“A divisão está crescendo rápido!”, dizia a Amazon no cartaz. “Estamos em busca urgente de pessoal.”

O cartaz da empresa expressa interesse especial por engenheiros de software e programadores de Flash, ou seja, especialistas na linguagem Flash, desenvolvida pela Adobe System e usada para adicionar vídeos, animações e outras formas de conteúdo interativo a sites.

A Amazon também anunciou vagas para o setor de jogos sociais no LinkedIn e no site de empregos tecnológicos Dice.com. Um anúncio postado em 15 de agosto no LinkedIn buscava um engenheiro sênior de jogos sociais e informava que a nova divisão “está trabalhando em uma iniciativa de ponta na Amazon.”

A companhia foi pioneira no comércio eletrônico, livros eletrônicos, leitores eletrônicos e computação em nuvem. Mas é retardatária em redes sociais e mídia social, deixando a liderança da área ao Facebook e Zynga.

Isso aconteceu mesmo que os principais sites de comércio online da Amazon ostentassem diversos aspectos sociais que poderiam ter sido explorados.

Uma característica existente há muito e que ajudou a Amazon a conquistar a liderança do varejo online é a seção de resenhas pelos consumidores que ocupa o pé da maior parte das páginas de produtos. Ela sempre serviu como maneira de recolher opiniões pessoais sobre os produtos, e precedeu inovações como o popular botão “curtir” do Facebook.

Quando uma compra é feita no site da Amazon, a empresa mostra outros produtos adquiridos por usuários que compraram a mesma coisa.

Mas se trata de informações enviadas pela Amazon aos usuários. No momento não há muita possibilidade de usuários que adquiriram produtos semelhantes no passado se conectarem diretamente. Também é difícil identificar de modo automático o que os amigos têm comprado recentemente na Amazon.

Não se sabe em que exatamente John Yurcisin está trabalhando na Amazon e um porta-voz da empresa se recusou a discutir seus planos para redes sociais.

A página de Yurcisin no LinkedIn o define como “diretor social” da Amazon e informa que ele ocupa o posto desde maio.

Antes ele era vice-presidente de marketing e análise da OgilvyOne, uma agência de marketing direto e interativo do grupo Ogilvy & Mather, parte da WPP.

No Twitter, a conta de Yurcisin o descreve como diretor de mídia social da Amazon, com responsabilidades por estratégia, gestão de relacionamento com o consumidor e nas áreas digitais e móvel.

A Amazon está começando a testar o campo da mídia social. Adicionou recursos de Twitter e Facebook ao seu popular leitor eletrônico Kindle.

Os usuários do Kindle podem enviar bilhetes públicos sobre trechos de livros que estejam lendo, um recurso integrado às suas listas de contatos no Twitter e Facebook.

/ REUTERS