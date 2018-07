FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Amazon tornou oficial na manhã dessa sexta-feira, 18, o Kindle Unlimited, um novo serviço que pretende servir como uma versão para livros do Netflix. Por uma assinatura mensal de US$ 9,99, os clientes poderão ter acesso ilimitado a uma biblioteca com 600 mil títulos e milhares de audiolivros, em aplicativos disponíveis para iOS, Android, WindowsPhone, BlackBerry, PC, Mac e Windows 8.

“Com o Kindle Unlimited, você não terá de pensar duas vezes antes de tentar um novo autor ou livro. Você pode simplesmente ir lendo”, diz Russ Grandinetti, vice-presidente da divisão do Kindle. Entre os destaques da coleção, estão livros como Harry Potter, Jogos Vorazes e Senhor dos Anéis.

Antes de assinar, a Amazon oferece a qualquer usuário um período de 30 dias de experiência com o Kindle Unlimited. Ainda que o número de e-books pareça reduzido para uma empresa como a Amazon, em um sinal de que grandes editoras ainda estão pouco receptivas ao novo modelo de faturamento com livros, ele ainda é consideravelmente superior à oferta de livros em serviços similares.

O Scribd, que no final de 2013 lançou um plano de assinaturas para livros e foi chamado pela Wired de ‘Netflix dos livros’, oferece 400 mil títulos para seus leitores por US$ 8,95 por mês. Já o Oyster, de proposta semelhante, dá acesso a 500 mil títulos por US$ 9,95 ao mês.

Atualmente, a Amazon já tem serviços de streaming de vários outros tipos de mídia consumível, em filmes, séries e música com o Amazon Prime, serviço da empresa que custa US$ 99 anuais e permite frete grátis e expresso de qualquer compra, além de acesso a diversos serviços.