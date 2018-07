Jeff Bezos mostra o Fire Phone. FOTO: AP Jeff Bezos mostra o Fire Phone. FOTO: AP

SÃO PAULO – A Amazon revelou nesta quarta-feira, 18, em um evento em Seattle, nos Estados Unidos, o seu esperado smartphone chamado Fire Phone. O aparelho tem total integração com a loja virtual da empresa e ferramentas para facilitar a compra de produtos, mostrando que a companhia está empenhada em cumprir o que o executivo da divisão da Amazon para celulares, Sam Hall, afirmou ter como meta em uma entrevista há alguns anos: “remover a barreira entre ‘querer’ e ‘ter’”.

O Fire Phone tem tela Gorilla Glass de 4,7 polegadas, estrutura de plástico e botões de alumínio. O processador é o Quadcore com 2.2 GHz e 2GB de memória RAM. O sistema de som é dual-stereo com Dolbly Digital e surround e a câmera tem 13 MP na parte traseira. Toda a interface do aparelho é bastante similar a do Kindle Fire.

O aparelho traz uma tecnologia 3D chamada Dynamic Perspective, que modifica a perspectiva da imagem conforme o usuário movimenta a tela à sua frente, em uma visualização similar ao 3D, mas sem a necessidade de usar óculos especiais. É possível navegar por diferentes páginas ou ver detalhes de uma foto apenas movimentando o aparelho com as mãos.

Isso é possível porque o Fire Phone tem quatro câmeras na parte dianteira que permitem ao telefone identificar o tempo todo para onde o usuário está olhando. O recurso é integrado a outros aplicativos, tornando possível mudar a página de um livro pelo app do Kindle ou as fotos, no álbum, apenas inclinando o aparelho para o lado.

Mais de 60 mil pessoas se inscreveram para o evento, mas apenas 300 conseguiram ingressos para participar. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, afirmou que a empresa vem desenvolvendo hardware há dez anos e que lançar seu próprio smartphone é uma boa ideia por “seu conhecimento no desenvolvimento de produtos, lealdade com o consumidor e o sucesso do sistema de assinatura premium Prime, que já oferece streaming de vídeo e música para seus assinantes”.

O smartphone terá um sistema de segunda tela que mostrará um raio-x de filmes e programas de TV. O usuário poderá “arremesar” um vídeo da tela do seu telefone para sua Amazon TV e ver na segunda tela detalhes do que está assistindo pelo raio-x.

O celular também vai suportar o ASAP, sistema que consegue prever o que o usuário pode querer assistir e que faz um pré-cache do filme ou programa para que ele seja exibido imediatamente. A empresa fechou parceria com a Netflix, HBO Go, Hulu Plus e ESPN para uso dessas tecnologias.

O novo serviço de streaming de música Prime music também funciona no Fire Phone e Bezos ressaltou a facilidade de uso do aparelho para leitura de livros eletrônicos.

O Fire Phone terá um botão MayDay, de acesso direto ao serviço de atendimento por chat da empresa, que também poderá transferir o consumidor para o sistema de atendimento da AT&T, operadora que tem exclusividade na venda do smartphone.

Reconhecimento de imagem.

Bezos levou uma mesa ao palco com alguns produtos para demonstrar o sistema FireFly de reconhecimento de imagem presente no Fire Phone, capaz de reconhecer mais de 100 milhões de itens.

O usuário poderá escanear produtos e QR codes pelo celular e o sistema automaticamente vai localizar o item na loja da Amazon para que o consumidor possa fazer a compra na hora pela internet. O Firefly também identifica músicas pelo som, pinturas (e dá detalhes sobre a obra por meio da Wikipedia) e o episódio da série de TV que o usuário está assistindo. Pelo sistema de raio-x, mostra detalhes sobre o programa.

O Fire Phone de 32 GB vai custar US$ 199,99 e o modelo de 64GB sai por US$ 299,99 nos Estados Unidos, em contrato de dois anos com a operadora AT&T. O Fire Phone será vendido acompanhado de fones de ouvido magnéticos, com cabo “flat” (achatado, mais difícil de quebrar).

O modelo está em pré-venda a partir de hoje e chegará ao mercado oficialmente no dia 25 de julho. Ainda não ha informações de quando o aparelho será lançado em outros países. Ao comprar o smartphone, o usuário ganha um ano grátis do serviço Amazon Prime, que custa US$ 99.